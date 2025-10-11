В Самаре создали онлайн-сервис по поиску материалов для аккумуляторов и оптики

По информации ТАСС, точность прогнозов составляет 92% всего за несколько секунд, что значительно ускоряет процесс квантово-химических расчётов. Инструмент особенно полезен для идентификации веществ, используемых в металл-ионных батареях, топливных элементах и оптических системах.

Разработка была поддержана грантом Фонда содействия инновациям и программой «Старт-взлёт». Сервис имеет свидетельство о государственной регистрации, что подтверждает его официальный статус. Алгоритм расчёта ширины запрещённой зоны оптимизирован для тройных оксидных соединений, которые широко применяются в современных технологиях.

«Знание ширины запрещённой зоны материала определяет наличие или отсутствие в нём электронной проводимости, чем определяет практическое приложение материала в электрохимических устройствах. Если материал обладает и ионной и электронной проводимостью, то предложенное вещество — электродный материал. Если есть только ионная проводимость, то вещество может выполнять роль электролита», — рассказала старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Самарского политеха Елизавета Морхова.