Опубликовано 18 декабря 2025, 16:40
В Самарском университете вывели математический закон безопасной посадки на Марсе

Учитывающий пять параметров
Заведующий кафедрой высшей математики Самарского университета Владислав Любимов вывел новый математический закон для управления вращением космического аппарата во время спуска в атмосферу Марса, что должно обеспечивать безопасную доставку полезных грузов на поверхность. Исследование опубликовано в журнале «Мехатроника, автоматизация, управление».
Чтобы стабилизировать вращательное движение, перед раскрытием тормозных парашютов необходимо проконтролировать как минимум пять параметров: три составляющие угловой скорости и два угла ориентации. Асимметрия в конструкции космического аппарата может существенно повлиять на эти параметры. Во время снижения в атмосфере происходит неконтролируемое вращательное движение, небольшие асимметрии которого могут привести к ошибкам тормозной системы, отметил учёный.

По словам Любимова, новый закон повышает предсказуемость снижения за счёт стабилизации угловой скорости и ориентации даже при незначительных конструктивных асимметриях. В отличие от предыдущих методов здесь используется меньше приближений, что повышает точность управления.

В исследовании использовались хорошо известные уравнения движения космического аппарата, методы линеаризации и оптимизации, включая динамическое программирование.

«При спускаемом движении космического аппарата в атмосфере Марса есть участок полета с неуправляемым вращательным движением. Присутствие малых силовых факторов, возникающих из-за небольшой асимметрии устройства, может привести к неправильному срабатыванию тормозной системы», — пояснил Владислав Любимов.