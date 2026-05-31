В России
Опубликовано 31 мая 2026, 13:45
1 мин.

В Санкт-Петербурге для проверки систем оповещения использовали песню "Петербург"

При плановой проверке акустических систем оповещения в Петербурге в некоторых районах города в полдень прозвучала песня "Петербург", сообщает корреспондент РИА Новости.
По данным пресс‑службы губернатора, в воскресенье в рамках регламентной проверки на улицах Фрунзенского района после 12:00 мск транслировали композицию на музыку О. Щеглова с текстом О. Воротынцевой и Е. Савельевой в исполнении народного артиста России Василия Герелло.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
