В Санкт-Петербурге импортозаместили титановые трубы для флота и атомной отрасли

Специалисты петербургского ЦНИИ материалов «Прометей» (входит в структуру Курчатовского института) полностью заместили импортные титановые трубы, которые используют в атомной отрасли и судостроении. Разработанные горяче- и холоднодеформированные изделия из титановых сплавов оказались в два-три раза прочнее стандартных строительных аналогов.

Как уточнили в пресс-службе института, предел текучести новой продукции впервые в мире достиг показателя 750–850 МПа. Для сравнения: у обычных сплавов эта цифра не превышает 350 МПа. Благодаря этому трубы способны десятилетиями выдерживать экстремальные температуры, высокое давление и агрессивную среду — от атомных парогенераторов до трубопроводов на судах и объектах нефтегазовой отрасли.

Разработку уже испытали на коррозию, сварку и гибку — все тесты подтвердили высокое качество.