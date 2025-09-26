В Санкт-Петербурге разработали ИИ-систему для оценки лесов по аэрофотоснимкам

По информации ТАСС, в основе системы лежит нейросеть, распознающая аэрофотоснимки с БПЛА.

Руководитель отдела разработки «Геоскан» Арсений Афанасенко отметил, что «Бор» позволяет достигать точности, сопоставимой с традиционной повторной регистрацией лесных массивов. Система автоматизирует процессы, исключая необходимость в полевых исследованиях в удалённых регионах и ручной обработке данных. По словам эксперта, система станет эффективным инструментом для управления лесным хозяйством и освоения новых территорий.

Нейросетевое ПО автоматически разделяет лесные участки, выявляет сухостой и определяет границы древесного покрова. «Бор» классифицирует деревья по видам и рассчитывает таксационные параметры для каждого участка.

Система анализирует аэрофотоснимки, создаёт векторные карты с расположением деревьев и предоставляет отчёты о составе и объёме древесины. Если на участке обнаруживаются ранее не идентифицированные породы, система автоматически классифицирует их с применением методов машинного обучения. Деревья с похожими характеристиками объединяются в ярусы, а оператор определяет их виды.

«Работа нейросетей в комплексе с БАС дает точность, сравнимую по качеству с результатом сплошного перечета и соответствующую требованиям Лесоустроительной инструкции. При этом не нужно тратить время на пешее прохождение часто труднодоступных участков и ручную обработку данных. "Бор" станет эффективным инструментом для управления лесным хозяйством и для освоения новых территорий», — отметил Афанасенко.