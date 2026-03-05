В Санкт-Петербурге создадут аварийные дизель-генераторы для ледокола «Лидер»

На реализацию проекта было выделено более 150 млн рублей. Ранее для этого ледокола закупались зарубежные дизель-генераторы.

Аварийные дизель-генераторы являются частью электроэнергетической системы судна и предназначены для обеспечения резервного электропитания в случае отказа основных и запасных источников энергии. Они рассчитаны на эксплуатацию в умеренном и холодном климате.

Атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» уникален. Длина составляет 209,2 м, ширина — 48 м, водоизмещение — более 71 тыс. тонн, мощность — 120 МВт. Судно cпособно преодолевать льды толщиной 4 м при постоянной скорости. «Лидер» оснащён двумя реакторами «Ритм-400» по 315 МВт. Основные задачи: круглогодичная навигация по Северному морскому пути и исследования в Арктике.