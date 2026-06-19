В России
Опубликовано 19 июня 2026, 16:10
1 мин.

В Санкт-Петербурге создали нейросеть для оценки здоровья северных оленей по видео

Система бесконтактно анализирует упитанность и кожу животных
Учёные Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали первую в России нейросеть, которая оценивает состояние северных оленей по видео с помощью компьютерного зрения. Система анализирует объём мышечной массы, текстуру кожных покровов и позволяет бесконтактно мониторить здоровье животных, исключая стресс от носимых датчиков. Это поможет решить проблему нехватки кадров и данных в оленеводстве.
В Санкт-Петербурге создали нейросеть для оценки здоровья северных оленей по видео
© Lukas Riebling, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Для обучения нейросети использовали 60 фотографий ямальского опытного стада. Эксперименты подтвердили, что система точно распознаёт ключевые биометрические параметры. Мониторинг упитанности через анализ мышечной массы помогает прогнозировать продуктивность стад, а выявление патологий по текстуре кожи обеспечивает раннюю диагностику заболеваний, снижая падёж.

Разработка особенно актуальна в условиях Арктики, где оленеводство сталкивается с нехваткой специалистов и недостатком наследственных данных. Как отметил руководитель отдела животноводства и рационального природопользования СЗЦППО - СПб ФИЦ РАН, академик РАН Касим Лайшев, автоматизация позволит повысить продуктивность сотрудников и качество информации о животных. В перспективе систему можно адаптировать для других видов сельскохозяйственных животных.

«Мониторинг упитанности оленей через анализ объёмов мышечной массы позволяет точно прогнозировать продуктивность стад, что критично для управления кормовой базой в условиях лимитированных пастбищных ресурсов. А компьютерное выявление патологий по текстуре кожных покровов обеспечивает раннюю диагностику заболеваний, сокращая потери от падежа», — подчеркнул учёный.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#животные
,
#нейросеть
,
#В России
,
#Санкт-Петербург
,
#наука
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В Санкт-Петербурге создали нейросеть для оценки здоровья северных оленей по видео