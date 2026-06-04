В России
Опубликовано 04 июня 2026, 16:25
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В Саратове придумали дешёвый способ делать материалы для аккумуляторов

Разработка экологичнее, дешевле и работает после 10 тысяч зарядок
Исследователи Саратовского государственного технического университета (СГТУ) разработали новую технологию производства MXene — наноматериала для электродов современных аккумуляторов и суперконденсаторов. Метод отличается экологичностью и снижает себестоимость продукта за счёт отказа от вредных реагентов при синтезе.
В Саратове придумали дешёвый способ делать материалы для аккумуляторов

© Ferra.ru

Новый подход позволяет вести процесс при температуре 110°C вместо прежних 126 градусов, что упрощает масштабирование производства. Прототип асимметричного суперконденсатора на основе материала показал высокую мощность и сохранил стабильность характеристик после 10 тысяч циклов зарядки-разрядки. Заявлено, что разработка актуальна для отрасли высокомощных накопителей энергии, включая электромобили и смартфоны.

«Нам удалось избежать сверхинтенсивного протекания реакции и сохранить высокую скорость обработки материала, при этом снизив температуру процесса со 126 градусов Цельсия до 110 градусов Цельсия. Это очень существенно для реального внедрения подобного протокола синтеза и планирования в масштабах микротоннажной химии для производства MXен», — отметил доцент кафедры «Химия и химическая технология материалов» ФТИ Николай Горшков.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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