В Саратове придумали дешёвый способ делать материалы для аккумуляторов

Новый подход позволяет вести процесс при температуре 110°C вместо прежних 126 градусов, что упрощает масштабирование производства. Прототип асимметричного суперконденсатора на основе материала показал высокую мощность и сохранил стабильность характеристик после 10 тысяч циклов зарядки-разрядки. Заявлено, что разработка актуальна для отрасли высокомощных накопителей энергии, включая электромобили и смартфоны.

«Нам удалось избежать сверхинтенсивного протекания реакции и сохранить высокую скорость обработки материала, при этом снизив температуру процесса со 126 градусов Цельсия до 110 градусов Цельсия. Это очень существенно для реального внедрения подобного протокола синтеза и планирования в масштабах микротоннажной химии для производства MXен», — отметил доцент кафедры «Химия и химическая технология материалов» ФТИ Николай Горшков.