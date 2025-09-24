В Саратове придумали способ приблизить работу нейросетей к человеческому мозгу

Спайковые нейросети в отличие от традиционных искусственных «нейронок» активируют нейроны только при получении внешнего сигнала, что позволяет значительно снизить энергопотребление.

В ходе работы исследователи изучали влияние различных типов шума на активность искусственных нейронов. Было отмечено, что в реальном мире любая деятельность сопровождается помехами. В результате экспериментов было обнаружено, что при определённой интенсивности шумового воздействия активность нейронов стабилизируется благодаря явлению когерентного резонанса. Этот баланс между хаосом и порядком способствует повышению стабильности и производительности нейросети.

«Это фундаментальное исследование даёт представление о том, как лучше включать нейроны в сеть и настраивать их параметры для нормального функционирования. Необдуманный выбор параметров может привести к созданию нефункциональной или слабоэффективной сети», — рассказал доцент кафедры радиофизики и нелинейной динамики СГУ Андрей Бух.