В Саратове разработали приложение для диагностики остеохондроза

Как отмечает РИА Новости, дегенеративные заболевания позвоночника включают постепенное разрушение таких структур, как диски, суставы и кости, что приводит к боли, нарушению подвижности и остеохондрозу. Эти состояния часто требуют хирургического вмешательства, при котором после операции анализируются текущие цифровые рентгенограммы.

Новое приложение, разработанное кафедрами математической теории упругости и биомеханики, цифровых и информационных технологий, позволяет быстро и точно измерять параметры позвоночника во время операции. Начальник управления цифровых и информационных технологий, доцент кафедры математической теории упругости и биомеханики СГУ Леонид Бессонов отметил надёжность приложения, сравнимую со стандартными программами, и порекомендовал использовать его для планирования, измерения и рентгенологического анализа.

Регистрация в качестве медицинского устройства продолжается, и в ближайшем будущем планируется провести тестирование в крупных медицинских центрах.

«Мы установили, что измерения позвоночно-тазовых параметров с применением созданного нами приложения имеют высокую надёжность и воспроизводимость, сопоставимую со стандартной десктопной программой. Мы рекомендуем всем спинальным хирургам использовать нашу разработку в ежедневной практической деятельности, особенно при планировании хирургического вмешательства, при измерении параметров в ходе операции, а также для анализа рентгенограмм на плёнке», — подчеркнул Бессонов.