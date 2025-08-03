В Сарове рассказали о важности ядерных часов для улучшения навигационных систем

Благодаря компактности и стабильности ядерные часы будут более точными, чем атомные, и позволят регистрировать зависимость частоты перехода от гравитационного поля.

По словам Петра Борисюка, заведующего кафедрой «Физико-технические проблемы метрологии» НИЯУ «МИФИ», такие часы помогут решать задачи фундаментальной физики, обнаруживать залежи полезных ископаемых и создавать высокоточные геоидные навигационные карты.

И, как отметил Александр Сергеев, научный руководитель НЦФМ, ядерные часы, использующие изомерный переход в ядре тория-229, являются перспективным направлением, и первые практические успехи были достигнуты в 2024 году.

«Помимо того, что ядерные часы станут более миниатюрными и стабильными по сравнению с атомными, они будут ещё и более точными. С их точностью непосредственно связано повышение точности навигационных спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС). Высокая точность стандарта частоты может позволить регистрировать зависимость частоты перехода от гравитационного поля: измерять гравитационное поле Земли с использованием стандарта частоты, находящегося на спутнике. <…> Ядерный стандарт частоты также позволит решать задачи фундаментальной физики, в частности измерить с высокой точностью ряд фундаментальных констант (постоянную тонкой структуры, гравитационную постоянную) и тем самым проверить основы космологических эффектов общей теории относительности», — подчеркнул доктор физико-математических наук Пётр Борисюк.