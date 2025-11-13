В СберБанк Онлайн появились функции записи на шиномонтаж и покупки авто

Функция «Новые авто» позволяет выбрать и купить автомобиль напрямую от производителя без переплат и дополнительных услуг. В каталоге представлены восемь марок: LADA, CHERY, TENET, JAECOO, OMODA, BELGEE, GEELY и KNEWSTAR. Машину можно оплатить сразу или оформить в кредит. Для оформления покупки достаточно отправить заявку, после чего консультант сервиса «СберАвто» поможет с дальнейшими шагами.

Опция «Шиномонтаж» дает возможность записаться онлайн на обслуживание в сети автосервисов FIT SERVICE, работающей в более чем 60 регионах России. Пользователи могут выбрать дату и время, оплатить услугу через приложение и получить диагностику ходовой части в подарок.