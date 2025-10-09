В Сбере рассказали о будущем с бесконечным числом ИИ-агентов

Существующие рекомендательные системы работают на базовых алгоритмах. Они сопоставляют действия пользователей и классифицируют контент, но не понимают его контекста, сюжета или стиля, отметил Меньшов. Новое поколение гибридных LLM-моделей будет способно осмысливать информацию и создавать рекомендации, ориентированные на индивидуальные предпочтения человека.

По словам Меньшова, в будущем бесконечное количество ИИ-агентов будет помогать пользователю, подбирая подходящие продукты и услуги с учётом всех особенностей, включая сленг, привычки и личные интересы. Однако для полноценной гиперперсонализации необходимы детальные данные и продуманная трансформация цифровой инфраструктуры, чтобы избежать технологических ограничений.