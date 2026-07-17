В России
Опубликовано 17 июля 2026, 17:45
1 мин.

В Сбере суверенитет в ИИ назвали общей задачей России и Китая

Топ-менеджер Сбера заявил о схожих вызовах и потенциале совместных проектов
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) заявил, что обеспечение технологического суверенитета в сфере ИИ — общая задача России и Китая. По его словам, обе страны сталкиваются со схожими вызовами: нужны независимые технологические стеки, собственные стандарты и подготовка кадров. WAIC станет важным шагом в укреплении сотрудничества и откроет новые возможности для совместных проектов.
В Сбере суверенитет в ИИ назвали общей задачей России и Китая

© Ferra.ru

Ведяхин отметил, что развитие суверенного ИИ находится в центре внимания обеих стран на высочайшем уровне. КНР — крупнейший рынок в мире, и любая технологическая компания, стремящаяся к глобальному статусу, должна на нём присутствовать. Россия активно работает с китайской экспертизой, демонстрирует собственные решения и выстраивает партнёрские связи.

Топ-менеджер подчеркнул, что Китай — один из мировых лидеров по числу разрабатываемых моделей и глубине их внедрения в промышленность и госуправление. WAIC, по мнению Ведяхина, станет лучшей точкой входа в регион и укрепит российско-китайское сотрудничество в сфере ИИ. Конференция призвана открsnm новые возможности для совместных проектов в интересах обеих стран.

«WAIC — лучшая точка входа в регион. Предстоящая конференция станет важным шагом в укреплении российско-китайского сотрудничества по ИИ и откроет новые возможности для совместных проектов в интересах обеих стран», — подчеркнул Александр Ведяхин.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#искусственный интеллект
,
#В России
,
#Сбер
,
#Китай
,
#Россия
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В Сбере суверенитет в ИИ назвали общей задачей России и Китая