В Сбере суверенитет в ИИ назвали общей задачей России и Китая

Ведяхин отметил, что развитие суверенного ИИ находится в центре внимания обеих стран на высочайшем уровне. КНР — крупнейший рынок в мире, и любая технологическая компания, стремящаяся к глобальному статусу, должна на нём присутствовать. Россия активно работает с китайской экспертизой, демонстрирует собственные решения и выстраивает партнёрские связи.

Топ-менеджер подчеркнул, что Китай — один из мировых лидеров по числу разрабатываемых моделей и глубине их внедрения в промышленность и госуправление. WAIC, по мнению Ведяхина, станет лучшей точкой входа в регион и укрепит российско-китайское сотрудничество в сфере ИИ. Конференция призвана открsnm новые возможности для совместных проектов в интересах обеих стран.

«WAIC — лучшая точка входа в регион. Предстоящая конференция станет важным шагом в укреплении российско-китайского сотрудничества по ИИ и откроет новые возможности для совместных проектов в интересах обеих стран», — подчеркнул Александр Ведяхин.