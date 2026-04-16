В Сеченовском университете создают институт, чтобы учить управлять здоровьем

Раньше считалось, что старость — приговор: организм изнашивается, и с этим ничего не поделаешь. Но наука доказала: старение — активный процесс накопления повреждений в клетках, и его можно замедлить. Сегодня в России почти каждый четвёртый — старше 60 лет (35,6 млн человек), а к 2046 году эта возрастная категория расширится на 30%. По словам учёного, специалисты научились лечить инфаркты и инфекции, но главная проблема осталась: жизнь можно продлить, но её качество — не всегда.

На государственном уровне поставили задачу усилить профилактику. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул: важны не просто годы жизни, а годы здоровой жизни, подчёркивает «Ъ». Сеченовский университет переходит от медицины, которая реагирует на болезни, к медицине, которая управляет здоровьем человека с рождения.

В свзяи с этим новый институт — часть этой стратегии. Там будут не только лечить, но и учить врачей и всех желающих, как оставаться активным как можно дольше.

«Современный врач должен не только лечить, но и обладать исследовательским мышлением, понимать технологии, работать с большими данными и искусственным интеллектом. Это уже не просто пожелание, а требование времени», — отметил Пётр Глыбочко.