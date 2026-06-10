В России
Опубликовано 10 июня 2026, 16:25
1 мин.

В Сеченовском университете запатентовали методику лечения аденомы простаты

Новый метод сохраняет репродуктивную функцию
Учёные Сеченовского университета получили патент на инновационную методику лечения гиперплазии предстательной железы — аденомы. Технология позволяет сохранить нормальную эякуляцию и репродуктивную функцию, а также снизить риск послеоперационного недержания. Метод апробирован на 15 пациентах: у 60% из них нормальная эякуляция сохранилась, что сопоставимо с лучшими мировыми результатами.
В Сеченовском университете запатентовали методику лечения аденомы простаты

© Ferra.ru

В основе метода лежит использование миниатюрного инструмента (22 Ch), тулиевого волоконного лазера и раннего апикального выделения аденомы. Ключевой приём: сохранение гиперплазированной ткани на расстоянии 1,5 см от семенного бугорка. Это снижает травматизацию уретры и риск стрессового недержания. Технику называют эякуляторно-протективной энуклеацией (MiLEP).

Метод разработали специалисты Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета. Урологи планируют дальше модифицировать технику и сравнивать её с другими минимально инвазивными операциями при аденоме. Причём этот патент является первым в России на подобный способ лечения. Ожидается, что внедрение методики улучшит качество жизни пациентов, сохранив их сексуальную и репродуктивную функцию.

«Данный способ апробирован у 15 пациентов. Сохранение нормальной эякуляции отмечено у 60% пациентов, это сопоставимо с международными результатами при выполнении эякуляторно-сохраняющей стандартной энуклеации», — рассказал врач-уролог, научный сотрудник Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Владислав Петов.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#медицина
,
#Мужчина
,
#наука
,
#здоровье
,
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В Сеченовском университете запатентовали методику лечения аденомы простаты