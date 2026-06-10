В Сеченовском университете запатентовали методику лечения аденомы простаты

В основе метода лежит использование миниатюрного инструмента (22 Ch), тулиевого волоконного лазера и раннего апикального выделения аденомы. Ключевой приём: сохранение гиперплазированной ткани на расстоянии 1,5 см от семенного бугорка. Это снижает травматизацию уретры и риск стрессового недержания. Технику называют эякуляторно-протективной энуклеацией (MiLEP).

Метод разработали специалисты Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета. Урологи планируют дальше модифицировать технику и сравнивать её с другими минимально инвазивными операциями при аденоме. Причём этот патент является первым в России на подобный способ лечения. Ожидается, что внедрение методики улучшит качество жизни пациентов, сохранив их сексуальную и репродуктивную функцию.

«Данный способ апробирован у 15 пациентов. Сохранение нормальной эякуляции отмечено у 60% пациентов, это сопоставимо с международными результатами при выполнении эякуляторно-сохраняющей стандартной энуклеации», — рассказал врач-уролог, научный сотрудник Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Владислав Петов.