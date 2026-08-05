В Севастополе создали систему оценки чистоты моря по поведению медуз

Исследователи предлагают устанавливать в прибрежной зоне аквариум с медузами, через который протекает морская вода. За движениями беспозвоночных следит система компьютерного зрения, а затем данные обрабатывает специальный алгоритм, разработанный в институте. Старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и геоматики Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Елена Вышкваркова отметила простоту и автономность метода. По её словам, систему можно развернуть в полевых условиях без дорого оборудования.

«Это значит, что во время реального мониторинга будет достаточно отслеживать движения всего нескольких особей, чтобы надёжно оценить состояние прибрежных вод», — сказано в комментарии РНФ.