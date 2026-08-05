В Севастополе создали систему оценки чистоты моря по поведению медуз

Опубликовано 05 августа 2026, 17:351 мин.
В Севастополе создали систему оценки чистоты моря по поведению медузУчёные используют компьютерное зрение для анализа их движений
Севастопольские учёные из Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН разработали систему, которая определяет качество морской воды по изменениям в поведении ушастых медуз. В зависимости от типа загрязнения — микропластик, тяжёлые металлы или нефтепродукты — ритм сокращений купола аурелий меняется по-разному. Метод предложили для мониторинга воды в зонах купания и на производствах морепродуктов.
Исследователи предлагают устанавливать в прибрежной зоне аквариум с медузами, через который протекает морская вода. За движениями беспозвоночных следит система компьютерного зрения, а затем данные обрабатывает специальный алгоритм, разработанный в институте. Старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и геоматики Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Елена Вышкваркова отметила простоту и автономность метода. По её словам, систему можно развернуть в полевых условиях без дорого оборудования.
«Это значит, что во время реального мониторинга будет достаточно отслеживать движения всего нескольких особей, чтобы надёжно оценить состояние прибрежных вод», — сказано в комментарии РНФ.