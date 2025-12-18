В СФУ создали устройство для более эффективного получения алюминия

Сейчас процесс организован так, что глинозём подаётся в электролизеры, где сырьё нагревается и пропускается ток для получения алюминия. На пробойники, при пробивании корки на поверхности ванны, налипает глинозём из-за разницы температур расплава и сырья; из-за этого производство могут остановить.

Для повышения эффективности получения алюминия устройство оснащено термосифоном, охлаждающим наконечником пробойника до 270°C, что предотвращает налипание. За полгода испытаний не зафиксировано ни одного случая налипания.

В отличие от сложных систем управления или покрытий, это решение эффективно и экономично, не потребляя дополнительной энергии.

«Вместо того, чтобы изменять свойства поверхности наконечника или усложнять систему управления, мы решили корень проблемы — повышение температуры. Отсутствие дополнительных соединений, насосов, теплообменников и подводящих труб делает нашу систему более дешёвой в изготовлении и гораздо более надёжной в эксплуатации. Кроме прочего такая конструкция не потребляет дополнительной энергии для работы, используя естественные физические принципы», — рассказал один из авторов разработки, доцент кафедры Общей металлургии Института цветных металлов Сибирского федерального университета Александр Безруких.