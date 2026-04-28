В СГМУ создали бесконтактный прибор для оценки кровотока при ожогах и ранениях

Сейчас для измерения капиллярного кровотока используют лазерную допплеровскую флоуметрию. Но отечественный аппарат требует контакта с пациентом, импортные громоздки и подключены к компьютеру, а контакт в ряде случаев (например, во время операции) нежелателен или искажает данные. Российская разработка этих недостатков лишена.

Новый комплекс особенно ценен в условиях боевых действий, катастроф и ЧС: с его помощью можно оценить кровоток в конечностях после жгута, решить вопрос об ампутации, определить жизнеспособность тканей после ранений. Прибор основан на эффекте Доплера, но без касания. Он уже прошёл апробацию и готов к внедрению.

«Наш комплекс может широко применяться, в том числе в условиях боевых действий, техногенных катастроф с травмированными и ранеными пострадавшими и других чрезвычайных ситуациях, для оценки микроциркуляторного кровотока конечностей после наложения жгутов и турникетов для остановки кровотечения и принятия решений об ампутации, для определения жизнеспособности тканей после проникающих ранений и при пластической хирургии. Он также может использоваться для измерения степени ожогового поражения и при хирургических вмешательствах на различных органах», — рассказал заведующий кафедрой оториноларингологии Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В.И. Разумовского, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра клинических и биомедицинских исследований СГМУ Глеб Мареев.