В СГУ научились уничтожать гной в животе с помощью лазера

Сначала в больное место вводят раствор красителя (индоцианиновый зелёный). Потом направляют туда лазер. Свет заставляет обычный кислород, который есть в крови, превратиться в активную форму. А такой кислород для микробов — яд, соединение разрушает их. В опытах на животных после десяти таких процедур гной уменьшился на 60%.

По сообщениям РИА Новости, обычно гнойные осложнения лечат двумя способами: либо сильными антибиотиками (но бактерии часто к ним нечувствительны), либо операцией. Новый метод — щадящий. Он не даёт бактериям приспособиться, как к антибиотикам, и не требует разрезов. Сейчас учёные хотят попробовать эту технологию и для других гнойных заболеваний.

«Мы предлагаем использовать три компонента: свет с определённой длиной волны, молекулярный краситель в специальном растворе — "приёмник–передатчик" энергии излучения и молекулярный кислород. Для лечения необходимо ввести сначала раствор "приёмника–передатчика" в область терапии, а потом просветить ткань красным или инфракрасным лазером. Энергии хватит, чтобы "перевести" молекулы кислорода в активное состояние, которые атакуют бактерии, разрушая любые их компоненты», — рассказал один из авторов работы, руководитель Научного медицинского центра СГУ Валерий Тучин.