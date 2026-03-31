В СибГУТИ разработали плату для обучения интернету вещей без лишних сложностей

ТАСС отмечает, что ранее в учебных лабораториях использовались макетные платы и разрозненные модули, что приводило к частым сбоям, поломкам хрупких соединений и отвлекало от получения ключевых навыков. Новая плата объединяет все элементы для полного цикла задач — от лабораторных работ до курсового проектирования. Как отметил доцент кафедры вычислительных систем Юрий Майданов, это позволяет в одном семестре осваивать более сложные темы, включая взаимодействие нескольких контроллеров и организацию сетевого обмена.

Плата адаптирована и для школьного образования — она надёжна и безопасна. Компания Samsung рассматривает возможность рекомендовать разработку СибГУТИ в качестве базового инструмента для программ по интернету вещей в других вузах.

«Ключевое преимущество решения - в его комплексности. Студент получает готовую, отлаженную аппаратную платформу и может сразу приступить к разработке алгоритмов и созданию прототипов IoT-устройств, таких как системы "умного" полива растений, климат-контроля теплиц или автоматизированного управления гаражом», — подчеркнул Майданов.