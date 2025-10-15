В Сибири испытали электрический винтокрылый дрон

Опубликовано 15 октября 2025, 23:561 мин.
В Сибири испытали электрический винтокрылый дронБеспилотник предназначен для городских грузоперевозок
Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) завершили испытания демонстратора беспилотного летательного аппарата с электрическими силовыми установками. Тестирование включало наземные проверки и полеты.
© СибНИА
Разработанный аппарат использует соосные несущие винты и оснащен струйной системой управления. В ходе испытаний инженеры проверили работоспособность двигателя, несущей системы и станции наземного управления. Результаты подтвердили надежность и эффективность примененных технических решений.
Проект демонстрирует возможность создания экологически чистых летательных аппаратов для городской логистики. Использование электрических силовых установок позволит минимизировать выбросы парниковых газов.
Полученные данные будут использованы для дальнейшего развития технологий городских воздушных судов.