В Сибири испытали электрический винтокрылый дрон

Беспилотник предназначен для городских грузоперевозок

Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) завершили испытания демонстратора беспилотного летательного аппарата с электрическими силовыми установками. Тестирование включало наземные проверки и полеты.