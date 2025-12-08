В Сибири предложили создать центр обработки данных

По мнению ученых, реализация этого проекта позволит создать в России нового значимого игрока на мировом рынке инфраструктуры данных. Это, в свою очередь, даст дополнительный импульс для развития экономики Сибири и Дальнего Востока.

Предложение поддержал и сенатор Александр Усс. Он отметил, что сибирский регион обладает серьезными конкурентными преимуществами для размещения подобных объектов. В первую очередь, это значительные энергетические ресурсы и подходящий климат, который способствует снижению затрат на охлаждение серверного оборудования.