В Сибири предложили создать центр обработки данных

Опубликовано 08 декабря 2025, 23:561 мин.
В Сибири предложили создать центр обработки данныхМощностью 200 МВт
На территории Иркутской области может появиться крупный центр хранения и обработки данных. Его планируемая мощность составляет до 200 МВт. С такой инициативой выступили эксперты, презентуя исследование Института экономики роста имени Столыпина.
По мнению ученых, реализация этого проекта позволит создать в России нового значимого игрока на мировом рынке инфраструктуры данных. Это, в свою очередь, даст дополнительный импульс для развития экономики Сибири и Дальнего Востока.
Предложение поддержал и сенатор Александр Усс. Он отметил, что сибирский регион обладает серьезными конкурентными преимуществами для размещения подобных объектов. В первую очередь, это значительные энергетические ресурсы и подходящий климат, который способствует снижению затрат на охлаждение серверного оборудования.