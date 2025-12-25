В СКФУ создали газофазную установку для производства солнечных элементов

Установка предназначена для разработки высокоэффективных солнечных элементов на сапфировых подложках, используемых в космической технике. По сообщениям пресс-службы учреждения, это важный шаг для создания высокотехнологичного производства в Ставропольском крае, укрепления позиций региона как центра космических и энергетических технологий, а также обеспечения трудоустройства высококвалифицированных специалистов.

Сейчас проводятся финальные испытания установки и подготовка к исследовательским работам. Следующий этап — разработка промышленной установки для серийного производства таких элементов.

«Созданная в университете лабораторная установка газофазной эпитаксии отличается высокой сложностью как с точки зрения конструкции, так и системы управления технологическим процессом. Сейчас проводятся финальные испытания её основных узлов и подготовка к началу полноценных исследовательских работ. На этой платформе учёные СКФУ планируют отработать режимы получения активных слоёв многослойных структур на основе соединений нитридов металлов, оптимальных для солнечных элементов космического назначения», — сказано в сообщении СКФУ.