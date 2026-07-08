В СКФУ создали мармелад для укрепления суставов и иммунитета

У спортсменов и людей, занятых тяжёлым физическим трудом, часто возникает дефицит цинка, железа, меди и селена, а также нарушается работа кишечника. Новый мармелад восполняет эти потери и поддерживает суставы. Специальные добавки улучшают амортизацию хрящей и снимают воспаление, а пребиотики стимулируют полезную микрофлору ЖКТ. Учёные рассказали, что вкус сладкий, но без привычного сахара — вместо него использован подсластитель сукралоза.

Разработка позиционируется не как лекарство, а как продукт функционального питания. Авторы подчёркивают, что он не заменяет лечение, но может помочь в восстановлении после нагрузок. Мармелад подойдёт не только профессионалам, но и любителям бега — участникам массовых марафонов.

«У спортсменов и людей, занятых тяжёлым физическим трудом, испытывающих повышенную нагрузку на суставы, часто одновременно наблюдается дефицит микроэлементов (цинка, железа, меди, селена) и нарушения состава микробиоты желудочно-кишечного тракта», — отметил автор разработки, сотрудник научно‑исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А. Г. Храмцова Северо-Кавказского федерального университета Евгений Цыкин.