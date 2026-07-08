В России
Опубликовано 08 июля 2026, 16:10
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В СКФУ создали мармелад для укрепления суставов и иммунитета

Продукт низкокалорийный, без сахара, с пребиотиками
Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали мармелад для людей с высокими физическими нагрузками — спортсменов и работников тяжёлого труда. В состав входят легкоусвояемые микроэлементы: цинк, железо, медь, селен, а также глюкозамин и хондроитин — комплекс для суставов. Продукт содержит пребиотики, не имеет сахара и обладает низкой калорийностью — 70 ккал на 100 г.
В СКФУ создали мармелад для укрепления суставов и иммунитета

© Северо-Кавказский федеральный университет

У спортсменов и людей, занятых тяжёлым физическим трудом, часто возникает дефицит цинка, железа, меди и селена, а также нарушается работа кишечника. Новый мармелад восполняет эти потери и поддерживает суставы. Специальные добавки улучшают амортизацию хрящей и снимают воспаление, а пребиотики стимулируют полезную микрофлору ЖКТ. Учёные рассказали, что вкус сладкий, но без привычного сахара — вместо него использован подсластитель сукралоза.

Разработка позиционируется не как лекарство, а как продукт функционального питания. Авторы подчёркивают, что он не заменяет лечение, но может помочь в восстановлении после нагрузок. Мармелад подойдёт не только профессионалам, но и любителям бега — участникам массовых марафонов.

«У спортсменов и людей, занятых тяжёлым физическим трудом, испытывающих повышенную нагрузку на суставы, часто одновременно наблюдается дефицит микроэлементов (цинка, железа, меди, селена) и нарушения состава микробиоты желудочно-кишечного тракта», — отметил автор разработки, сотрудник научно‑исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А. Г. Храмцова Северо-Кавказского федерального университета Евгений Цыкин.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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