В России
Опубликовано 24 июня 2026, 14:50
1 мин.

В СКФУ создали сыр для иммунитета по новой технологии

Технология запатентована
Учёные Северо-Кавказского федерального университета разработали технологию производства мягких кисломолочных сыров, укрепляющих иммунитет. Сыр, произведённый по новой методике, отличается повышенной биологической ценностью, плотной текстурой и выраженным вкусом. Технология уже запатентована в России и готова к внедрению на крупных молочных предприятиях.
В СКФУ создали сыр для иммунитета по новой технологии

© Ferra.ru

Секрет новой технологии — в использовании фильтров с микроскопическими порами для выделения молочных белков из цельного молока. Полученный концентрат добавляется в сырную смесь. Это позволяет сохранить полезные свойства сырья без искусственных компонентов. Как отметил один из разработчиков, и. о. заведующего кафедрой агроинженерии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А.Г. Храмцова СКФУ Дмитрий Мамай, задача учёных была не просто сделать вкусный сыр, а создать функциональный продукт, поддерживающий здоровье человека.

Новая технология также расширяет сырьевую базу: в производстве можно использовать молоко второго и третьего классов, которое раньше считалось непригодным для сыроделия. При этом цикл производства меньше зависит от импортных ингредиентов и оборудования. Технологию уже опробовали на сулугуни: по составу и вкусовым качествам он превосходит магазинные аналоги.

«Разработанную технологию исследователи апробировали в производстве сыра типа сулугуни, который отличается от известных потребителю магазинных аналогов по составу и превосходит их по вкусовым качествам. У него более плотная текстура и выраженный кисломолочный вкус», — рассказал учёный.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Сыр
,
#еда
,
#Иммунитет
,
#здоровье
,
#В России
,
#наука
,
#ученые
,
#Россия
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В СКФУ создали сыр для иммунитета по новой технологии