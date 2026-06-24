В СКФУ создали сыр для иммунитета по новой технологии

Секрет новой технологии — в использовании фильтров с микроскопическими порами для выделения молочных белков из цельного молока. Полученный концентрат добавляется в сырную смесь. Это позволяет сохранить полезные свойства сырья без искусственных компонентов. Как отметил один из разработчиков, и. о. заведующего кафедрой агроинженерии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А.Г. Храмцова СКФУ Дмитрий Мамай, задача учёных была не просто сделать вкусный сыр, а создать функциональный продукт, поддерживающий здоровье человека.

Новая технология также расширяет сырьевую базу: в производстве можно использовать молоко второго и третьего классов, которое раньше считалось непригодным для сыроделия. При этом цикл производства меньше зависит от импортных ингредиентов и оборудования. Технологию уже опробовали на сулугуни: по составу и вкусовым качествам он превосходит магазинные аналоги.

«Разработанную технологию исследователи апробировали в производстве сыра типа сулугуни, который отличается от известных потребителю магазинных аналогов по составу и превосходит их по вкусовым качествам. У него более плотная текстура и выраженный кисломолочный вкус», — рассказал учёный.