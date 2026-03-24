В Сколтехе разработали подход для оценки рисков при внедрении новых технологий

Авторы подхода отмечают, что компании часто видят в новых технологиях прежде всего источник угроз. Их метод смещает фокус с простой проверки реализуемости на стратегическую оценку: как технология повлияет на ценность продукта, какие знания принесёт и насколько велик риск. Ключевой показатель — потенциал технологического прорыва, измеряемый с точки зрения конечного пользователя.

Новый инструмент позволяет визуализировать неизбежные компромиссы при выборе решений.

«Отзывы от индустриальных партнёров, включая крупную аэрокосмическую корпорацию, были исключительно положительными, Этот подход превращает процесс принятия решений из простой проверки реализуемости в стратегическую оценку создания ценности, приобретения знаний и осознанного принятия рисков», - рассказал профессор «Сколтеха» Клеман Фортин.