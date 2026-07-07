В России
Опубликовано 07 июля 2026, 20:20
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В СО РАН нашли участки ДНК, отвечающие за урожайность пшеницы

Три новых маркера помогут ускорить селекцию новых сортов
Учёные Института цитологии и генетики СО РАН выявили стабильные локусы ДНК мягкой пшеницы, которые напрямую влияют на ключевые компоненты урожайности. Для трёх наиболее перспективных участков разработаны маркеры, которые позволят селекционерам отбирать лучшие растения уже на ранних стадиях, сокращая сроки создания новых сортов.
В СО РАН нашли участки ДНК, отвечающие за урожайность пшеницы

© Ferra.ru

Продуктивность пшеницы — сложный признак, зависящий от множества генов и условий выращивания. Исследователи поставили задачу найти те участки генома, которые стабильно проявляют себя независимо от погоды и генетического фона. В итоге обнаружены локусы на хромосомах 2D, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B и 7A, связанные с массой зерна и числом зёрен в колосе.

Для трёх локусов созданы маркеры, которые уже прошли независимую проверку. Они показывают устойчивую связь с массой тысячи зёрен — одним из ключевых признаков продуктивности. Теперь селекционеры смогут точнее и быстрее оценивать перспективность растений, снижая зависимость от многолетних полевых испытаний. Результаты представлены на мультиконференции «Биоинформатика регуляции и структуры геномов» в Новосибирске.

«Мы подтвердили, что как минимум три маркера стабильно ассоциированы с массой тысячи зёрен — одним из ключевых признаков продуктивности мягкой пшеницы», — отметила научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Антонина Киселева.

Источник:Прайм
Автор:Андрей Кадуков
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