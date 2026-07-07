В СО РАН нашли участки ДНК, отвечающие за урожайность пшеницы

Продуктивность пшеницы — сложный признак, зависящий от множества генов и условий выращивания. Исследователи поставили задачу найти те участки генома, которые стабильно проявляют себя независимо от погоды и генетического фона. В итоге обнаружены локусы на хромосомах 2D, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B и 7A, связанные с массой зерна и числом зёрен в колосе.

Для трёх локусов созданы маркеры, которые уже прошли независимую проверку. Они показывают устойчивую связь с массой тысячи зёрен — одним из ключевых признаков продуктивности. Теперь селекционеры смогут точнее и быстрее оценивать перспективность растений, снижая зависимость от многолетних полевых испытаний. Результаты представлены на мультиконференции «Биоинформатика регуляции и структуры геномов» в Новосибирске.

«Мы подтвердили, что как минимум три маркера стабильно ассоциированы с массой тысячи зёрен — одним из ключевых признаков продуктивности мягкой пшеницы», — отметила научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Антонина Киселева.