В составе РАН будет создано новое отделение

Правительство РФ утвердило распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

В течение двух месяцев РАН должно утвердить состав отделения и обеспечить его государственную регистрацию. За три месяца в академии определятся со списком необходимого для нового подразделения имущества.

Владимир Путин поручил создать Санкт-Петербургское отделение РАН в феврале 2022 года. В сентябре того же года решение о создании нового регионального отделения было одобрено на Общем собрании РАН. В Петербурге и Ленинградской области работают почти 200 членов РАН — примерно столько же, сколько в Сибирском отделении, и больше, чем в Уральском и в Дальневосточном.