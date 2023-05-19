В России
10:48, 19 мая 2023
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В составе РАН будет создано новое отделение

Утвердят состав Санкт-Петербургского отделения РАН через два месяца

Правительство РФ распорядилось создать Санкт-Петербургское отделение РАН. За два месяца академия должна определиться с его составом.

Правительство РФ утвердило распоряжение о создании Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

В течение двух месяцев РАН должно утвердить состав отделения и обеспечить его государственную регистрацию. За три месяца в академии определятся со списком необходимого для нового подразделения имущества.

Владимир Путин поручил создать Санкт-Петербургское отделение РАН в феврале 2022 года. В сентябре того же года решение о создании нового регионального отделения было одобрено на Общем собрании РАН. В Петербурге и Ленинградской области работают почти 200 членов РАН — примерно столько же, сколько в Сибирском отделении, и больше, чем в Уральском и в Дальневосточном.

Источник:ТАСС
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