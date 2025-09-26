В Совфеде предложили изменить определение искусственного интеллекта

По мнению сенатора, действующая версия определения слишком перегружена техническими деталями и содержит признаки, которые трудно доказать в правоприменительной практике. Речь идет, в частности, о формулировках, связанных с поиском решений без заранее заданного алгоритма.

Предлагаемая редакция акцентирует внимание на ключевых характеристиках, которые имеют значение для правовой сферы. В документе подчеркивается, что для уголовного права важны предмет доказывания, возможность экспертной оценки, а также технологическая нейтральность и адаптивность к быстрым изменениям.

Новый вариант описывает искусственный интеллект как технологию, основанную на методах, решающих когнитивные задачи и обеспечивающих результаты, сопоставимые или превосходящие человеческие. Также выделяются признаки автономности и способности к адаптации после внедрения.