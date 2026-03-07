В Совфеде предупредили о мошенничестве с письмами от имени ФНС

Как рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин, письма оформлены в официальном стиле, без паники и угроз — лишь констатация факта о неуплаченном налоге и предложение быстро урегулировать вопрос. Однако QR-код ведёт не на сайт налоговой, а на поддельный ресурс. Если человек введёт там данные паспорта, карты и телефона, они сразу попадут к аферистам.

Если же жертва позвонит по указанному номеру, ей ответит лже-сотрудник, который будет убеждать в подлинности долга и поторапливать с переводом. Таким образом мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы усыпить бдительность и заставить человека действовать быстро, не проверяя информацию.

