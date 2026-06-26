В СПбПУ создали плёнку для лечения кожи с антибактериальным эффектом

Новый материал сделан из поливинилового спирта, который используется при производстве хирургически нитей и контактных линз, с добавлением наноструктурированных каркасов на основе меди. Такое сочетание обеспечивает высокую активность против кишечной палочки, сенной палочки и ряда грибков. При этом плёнка «подстраивается» под структуру кожи, что ускоряет заживление.

В экспериментах на мышах материал показал хорошие результаты и не вызвал значительных побочных эффектов. По словам разработчиков, технологию можно масштабировать и внедрить в массовое производство, что позволит создать отечественный аналог современных импортных пластырей.

«Созданный нами материал можно внедрить в массовое производство и масштабировать технологию его получения для создания импортозамещённого продукта», — пояснил заведующий Лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Александр Тимин.