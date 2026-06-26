В России
Опубликовано 26 июня 2026, 12:05
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В СПбПУ создали плёнку для лечения кожи с антибактериальным эффектом

Материал сделан на основе поливинилового спирта и меди
Учёные СПбПУ совместно с коллегами из ИТМО разработали биосовместимую плёнку для заживления повреждений кожи. Материал содержит наночастицы меди и эффективен против бактерий и грибков, при этом он безопасен и не вызывает побочных эффектов. Разработка может лечь в основу импортозамещающих пластырей нового поколения.
В СПбПУ создали плёнку для лечения кожи с антибактериальным эффектом

© Ferra.ru

Новый материал сделан из поливинилового спирта, который используется при производстве хирургически нитей и контактных линз, с добавлением наноструктурированных каркасов на основе меди. Такое сочетание обеспечивает высокую активность против кишечной палочки, сенной палочки и ряда грибков. При этом плёнка «подстраивается» под структуру кожи, что ускоряет заживление.

В экспериментах на мышах материал показал хорошие результаты и не вызвал значительных побочных эффектов. По словам разработчиков, технологию можно масштабировать и внедрить в массовое производство, что позволит создать отечественный аналог современных импортных пластырей.

«Созданный нами материал можно внедрить в массовое производство и масштабировать технологию его получения для создания импортозамещённого продукта», — пояснил заведующий Лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Александр Тимин.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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