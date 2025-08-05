В России
Опубликовано 05 августа 2025, 16:05
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В Татарстане школьники создадут чат-боты для мессенджера Max

Первый хакатон для учащихся 5−11 классов
С 1 по 21 августа в Татарстане пройдет первый хакатон цифровых решений для платформы Max, в котором примут участие школьники 5−11 классов. Мероприятие организовано Министерством цифрового развития республики совместно с VK Education и разработчиками мессенджера Max.
В Татарстане школьники создадут чат-боты для мессенджера Max

© Ferra.ru

Участникам предстоит разработать чат-боты для национального мессенджера. Программа разделена на два этапа: с 1 по 19 августа пройдут обучающие лекции и мастер-классы от практикующих специалистов, где школьники освоят основы создания чат-ботов. Затем участники представят свои проекты.

200 лучших участников попадут в финал, который состоится 21 августа в IT-парке имени Башира Рамеева. Финалисты получат обратную связь от экспертов и возможность побороться за призовые места. Участие в мероприятии бесплатное.

Как отметила представитель VK Анна Степанова, подобные мероприятия помогают школьникам познакомиться с реальными IT-задачами и современными технологиями. Хакатон дает возможность талантливым учащимся проявить себя и получить первый опыт командной работы над практическими проектами.