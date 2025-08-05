В Татарстане школьники создадут чат-боты для мессенджера Max

Участникам предстоит разработать чат-боты для национального мессенджера. Программа разделена на два этапа: с 1 по 19 августа пройдут обучающие лекции и мастер-классы от практикующих специалистов, где школьники освоят основы создания чат-ботов. Затем участники представят свои проекты.

200 лучших участников попадут в финал, который состоится 21 августа в IT-парке имени Башира Рамеева. Финалисты получат обратную связь от экспертов и возможность побороться за призовые места. Участие в мероприятии бесплатное.

Как отметила представитель VK Анна Степанова, подобные мероприятия помогают школьникам познакомиться с реальными IT-задачами и современными технологиями. Хакатон дает возможность талантливым учащимся проявить себя и получить первый опыт командной работы над практическими проектами.