В Текстильщиках строят школу на 750 мест с IT-полигоном

Район Текстильщики, где проживают более 100 тысяч человек, активно преобразуется, и новая школа в крупном жилом квартале стала необходимым элементом развития. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что застройщик ведет отделочные работы внутри здания, монтирует инженерные системы и благоустраивает прилегающую территорию.

Четырехэтажное здание возводят в 1-м Грайвороновском проезде. В школе разместятся специализированные и универсальные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, спортивные залы, многофункциональное пространство и актовый зал. После завершения работ объект передадут городу.

Фасады оформят в теплых естественных тонах с использованием навесной вентилируемой системы. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, зоны отдыха и пространства для проведения мероприятий. Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что для начальной и основной школы предусмотрены отдельные входы, а планировка создана с учетом комфорта и безопасности учащихся.