В России
Опубликовано 01 июля 2026, 12:40
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В Telegram появились мошеннические боты, предлагающие поиск бензина

Под видом поиска топлива крадут данные и деньги
В Telegram и других мессенджерах активизировались мошеннические боты, которые обещают помочь найти бензин, забронировать очередь или увеличить квоту на заправку. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на архитектора информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрия Овчинникова.
В Telegram появились мошеннические боты, предлагающие поиск бензина

© Ferra.ru

Эксперт предупредил, что на деле боты ведут на фишинговые сайты или заражают устройство вредоносным ПО. Эксперты уже обнаружили десятки таких ботов, использующих обеспокоенность россиян в отношении ситуации с топливом.

Злоумышленники применяют несколько схем: распространяют ссылки на фишинговые сайты и инфостилеры, организуют поддельные розыгрыши топливных карт, рассылают письма с вредоносными вложениями, а также публикуют QR-коды, ведущие на поддельные ресурсы. Их цель — либо украсть данные и деньги, либо заразить устройство.

Овчинников порекомендовал проверять информацию о наличии топлива только в официальных источниках, устанавливать приложения из магазинов приложений и никогда не передавать СМС-коды, паспортные данные или реквизиты карт. Мошенники быстро реагируют на любую острую тему, поэтому бдительность — главная защита.

«Киберпреступники всегда оперативно реагируют на события, вызывающие в обществе повышенный интерес. Мы обнаружили десятки мошеннических ботов, которые нацелены на привлечение пользователей и дальнейшую атаку. В большинстве случаев в своих нападениях злоумышленники применяют методы социальной инженерии, вынуждая жителей совершить определённые действия. Их конечная цель — прямая кража данных и средств или заражение компьютеров и смартфонов», — предупредил Дмитрий Овчинников.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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