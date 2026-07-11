В ТГУ выпустили первое в России пособие по очистке дна от нефти без химии

Нефтяные загрязнения в водоёмах — одна из самых острых экологических проблем. Большая часть углеводородов оседает на дно и годами отравляет флору и фауну. Традиционные методы очистки часто требуют выемки грунта или применения химии, что наносит вторичный ущерб. Новое пособие предлагает извлекать нефть без вмешательства в структуру дна и без использования реагентов. Это снижает воздействие на водную среду.

Руководство систематизирует нормативные требования, даёт алгоритмы оценки ущерба и проведения работ. Оно уже апробировано на объектах в Коми, Тюменской области, ХМАО, Краснодарском крае и в странах ЕС. Книгу будут использовать в учебном процессе ТГУ, а также в работе Росприроднадзора и нефтяных компаний. Электронную версию направят в профильные ведомства.

«Данное пособие обобщает многолетний опыт разработки технологий и оборудования, накопленный учёными ТГУ в области очистки водных объектов от нефти и нефтепродуктов. Руководство рассматривает принципиально новые подходы к решению проблемы загрязнения — это извлечение углеводородов без выемки донного грунта и использования химических препаратов. Такой экологически обоснованный метод позволяет минимизировать вторичное воздействие на водную экосистему, что является ключевым отличием от традиционных способов очистки», — отметил директор Биологического института ТГУ Данил Воробьёв.