В Томске открыли лабораторию для поиска новых лекарств

Как отметили в вузе, лаборатория сосредоточится на ранних этапах разработки препаратов. Процесс сочетает компьютерное моделирование и экспериментальную работу. Сначала с помощью расчетов анализируется взаимодействие молекул, затем перспективные соединения проходят практическую проверку.

Оснащение лаборатории позволяет ученым круглосуточно наблюдать за поведением клеток и отслеживать изменения в их метаболизме. Это обеспечивает получение точных и воспроизводимых данных о воздействии исследуемых веществ.

Особенностью новой площадки является вовлечение студентов в полный цикл исследований — от компьютерного моделирования до лабораторных испытаний.