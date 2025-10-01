В России
01 октября 2025
В Томске открыли лабораторию для поиска новых лекарств

Ученые будут отбирать перспективные молекулы для препаратов
В пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) сообщили, что в вузе начала работу новая лаборатория молекулярной и клеточной фармакологии. Ее главной задачей станет поиск и отбор наиболее перспективных соединений для создания будущих лекарственных средств.
Как отметили в вузе, лаборатория сосредоточится на ранних этапах разработки препаратов. Процесс сочетает компьютерное моделирование и экспериментальную работу. Сначала с помощью расчетов анализируется взаимодействие молекул, затем перспективные соединения проходят практическую проверку.

Оснащение лаборатории позволяет ученым круглосуточно наблюдать за поведением клеток и отслеживать изменения в их метаболизме. Это обеспечивает получение точных и воспроизводимых данных о воздействии исследуемых веществ.

Особенностью новой площадки является вовлечение студентов в полный цикл исследований — от компьютерного моделирования до лабораторных испытаний.

