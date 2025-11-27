В Томске появится центр для полного цикла создания антенн

Опубликовано 27 ноября 2025, 00:291 мин.
В Томске появится центр для полного цикла создания антеннНа базе университета
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что вуз откроет Центр разработки и испытания цифровых антенных систем. Новая площадка позволит выполнять полный цикл создания радиоэлектронной аппаратуры от прототипирования до мелкосерийного выпуска.
© Ferra.ru
Производственная линия включает монтажный и испытательный участки, а также зоны для сборки крупных и мелких конструкций. Центр оснащен климатической камерой, где можно создавать температуру от минус 50 до плюс 100 градусов Цельсия при влажности до 100%. Это позволяет тестировать оборудование для авиации, космоса и работы в суровых условиях. Также доступна малая безэховая камера для измерений в условиях отсутствия электромагнитных помех.
На базе центра уже создан технологический образец многолучевой антенной системы L-диапазона и два опытных образца.