В Томске появится центр для полного цикла создания антенн

Производственная линия включает монтажный и испытательный участки, а также зоны для сборки крупных и мелких конструкций. Центр оснащен климатической камерой, где можно создавать температуру от минус 50 до плюс 100 градусов Цельсия при влажности до 100%. Это позволяет тестировать оборудование для авиации, космоса и работы в суровых условиях. Также доступна малая безэховая камера для измерений в условиях отсутствия электромагнитных помех.

На базе центра уже создан технологический образец многолучевой антенной системы L-диапазона и два опытных образца.