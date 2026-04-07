В Томске разработали рентгеновские детекторы для томографов

Учёные ТГУ отвечают за сенсоры из арсенида галлия, а специалисты НИИСИ — за многоканальную считывающую электронику. Разработка ведётся в двух типах (матричные и микрополосковые), чтобы перед запуском полноформатного модуля проверить все решения. Сейчас завершён этап конструирования макетов, идёт работа над второй генерацией чипов.

Новые детекторы будут востребованы в синхротронных центрах (включая строящийся СКИФ), при досмотре грузов и в медицинском оборудовании. Заместитель директора Курчатовского института Сергей Аряшев уже выразил заинтересованность в дальнейших совместных проектах.

«На данный момент завершён этап конструирования, изготовления и испытания макетных образцов. Первые модули уже собраны и протестированы. В настоящее время идёт работа над второй генерацией чипов. Уже проработаны и исправлены недочёты, которые возникли на первом этапе работы с макетными образцами. Экспериментальный образец — это обязательный этап создания полноформатного детекторного модуля», — также отметил руководитель конструкторского бюро Центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» ТГУ Максим Скакунов.