В торговых центрах по всей России из-за новых правил могут встать эскалаторы

Как пишет «Ъ», сейчас нет компаний, которые могут проверить это оборудование по новым правилам. Владельцы торговых центров вынуждены останавливать эскалаторы и траволаторы, чтобы соблюдать закон. Исключение по этим нормам применимы только к метро.

Под угрозой остановки не только торговые и бизнес-центры, а также больницы и социальные учреждения, оснащённые указанным оборудованием. Всего может остановиться около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов, а также 10 тысяч лифтов для маломобильных людей.

Союз торговых центров (СТЦ) обратился к Ростехнадзору за прояснением ситуации и поиском решения. Со стороны СТЦ предлагается ввести переходный период, чтобы подготовиться к новым правилам.