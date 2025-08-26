В торговых центрах по всей России из-за новых правил могут встать эскалаторы

Опубликовано 26 августа 2025, 19:121 мин.
В торговых центрах по всей России из-за новых правил могут встать эскалаторыИз-за невозможности провести проверку
Российские торговые и бизнес-центры, оснащённые эскалаторами, траволаторами и подъёмниками для маломобильных людей, могут оказаться в затруднительной ситуации из-за невозможности пройти техническое освидетельствование этих систем для подтверждения безопасности посетителей. Причина в том, что 1 сентября 2025 года истекают сроки экспертиз, выданных до 1 сентября 2024 года. Это связано с новыми правилами проверки безопасности, согласно которым в стране просто нет организаций, имеющих право проводить такую проверку.
Как пишет «Ъ», сейчас нет компаний, которые могут проверить это оборудование по новым правилам. Владельцы торговых центров вынуждены останавливать эскалаторы и траволаторы, чтобы соблюдать закон. Исключение по этим нормам применимы только к метро.
Под угрозой остановки не только торговые и бизнес-центры, а также больницы и социальные учреждения, оснащённые указанным оборудованием. Всего может остановиться около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов, а также 10 тысяч лифтов для маломобильных людей.
Союз торговых центров (СТЦ) обратился к Ростехнадзору за прояснением ситуации и поиском решения. Со стороны СТЦ предлагается ввести переходный период, чтобы подготовиться к новым правилам.