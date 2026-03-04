В России
В ТПУ создали поверхности для эффективного охлаждения микрочипов с помощью лазера

Разработка поможет отводить тепло в силовой электронике
Учёные Томского политехнического университета разработали новый подход к созданию теплопередающих поверхностей для охлаждения микрочипов. Метод основан на лазерной модификации алюминиевых сплавов с супергидрофобными и супергидрофильными участками. Об этом сообщает портал Наука.рф.
Исследование показало, что бифильные поверхности с 30–45% супергидрофобной области снижают температуру в 6 раз эффективнее, чем полированные. Это происходит за счет оптимизации теплообмена, а не только скорости испарения.

Метод позволяет точно направлять капли охлаждающей жидкости к перегретым зонам, что важно для создания адаптивных систем охлаждения. Работа выполнена в сотрудничестве с Институтом физической химии РАН.

«Мы предложили новый подход по созданию теплопередающих поверхностей с контролируемой смачиваемостью. Он основан на сочетании лазерного текстурирования, лазерной химической модификации и термолиза (термического разложения веществ – ред.) многокомпонентных углеводородсодержащих жидкостей», — рассказал руководитель проекта, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Дмитрий Феоктистов.