В Туле создали саморазлагающийся полимер

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Polymers and the Environment, подчёркивается, что традиционные упаковочные материалы, получаемые из нефти, в настоящее время широко используются. Однако из-за ограниченности запасов полезных ископаемых всё большую озабоченность вызывает будущая доступность сырья для производства.

Хотя полимеры ценятся за их долговечность, именно эта особенность создаёт проблемы с их утилизацией. При сжигании или механической обработке полимеров образуются необработанные частицы микропластика.

Заведующий лабораторией химической конверсии возобновляемой биомассы и органического синтеза ТулГУ Богдан Карлинский объяснил, что новый полимер был создан с использованием каталитической реакции с образованием триазола, которая является частью химического подхода «клик-химии» — современного метода синтеза органических соединений, отмеченного Нобелевской премией.

Карлинский подчеркнул важность этого исследования, поскольку оно соответствует концепции создания замкнутой системы, углеродной нейтральности и смягчения последствий, связанных с истощением невозобновляемых ресурсов.

