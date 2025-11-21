В Тульской области запустили вторую линию производства высокомолекулярных полимеров

Опубликовано 21 ноября 2025, 22:291 мин.
В Тульской области запустили вторую линию производства высокомолекулярных полимеровПроект с большими инвестициями
Группа компаний «Полипласт» запустила вторую линию производства высокомолекулярных полимеров. Строится новый комплекс в Новомосковске Тульской области. Объём инвестиций в этот проект составил 20 млрд рублей, было создано 700 новых рабочих мест. Производственная мощность нового комплекса, рассчитанного на замену импортных аналогов, составляет 130 000 тонн продукции в год.
© Ferra.ru
Технология производства этих полимеров была разработана Научным центром «Полипласт» с использованием уникального метода. Соглашение о строительстве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Торжественное открытие первой очереди состоялось в августе того же года.
«Производство высокомолекулярных термостабильных полимеров станет одним из самых современных в Российской Федерации. Мощность нового комплекса — 130 тыс. тонн продукции в год. Общий объём инвестиций в проект — 20 млрд рублей, создано 700 новых рабочих мест», — сказано в сообщении пресс-службы предприятия.