В Тульской области запустили вторую линию производства высокомолекулярных полимеров

Технология производства этих полимеров была разработана Научным центром «Полипласт» с использованием уникального метода. Соглашение о строительстве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Торжественное открытие первой очереди состоялось в августе того же года.

«Производство высокомолекулярных термостабильных полимеров станет одним из самых современных в Российской Федерации. Мощность нового комплекса — 130 тыс. тонн продукции в год. Общий объём инвестиций в проект — 20 млрд рублей, создано 700 новых рабочих мест», — сказано в сообщении пресс-службы предприятия.