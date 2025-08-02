В Тверской области нашли более 100 артефактов с XIII по XX век

Обнаруженные предметы представляют собой как бытовые вещи, так и украшения, монеты, а также фрагменты керамики. Самые ранние находки датируются XIII веком — в это время Ржев уже был городом-крепостью, впервые упомянутым в летописи в 1216 году. Среди найденных предметов — бронзовый витой браслет, характерный для XII—XIV вв. еков, а также решетчатый перстень, относящийся к тому же периоду.

Местность у реки активно использовалась в хозяйственных целях вплоть до XX века, что подтверждают находки медных и серебряных монет XV—XVII вв.еков. Археологи также обнаружили артефакты более позднего времени, включая оловянного солдатика XIX века, столовые приборы и мундирные пуговицы. Большое количество керамических фрагментов указывает на наличие хозяйственной деятельности на протяжении веков.

На месте также были найдены остатки строений, которые, по предположениям археологов, использовались как временные укрытия для сельхозработников. Эти постройки могли служить местом хранения инвентаря или ночлегом в летние месяцы.