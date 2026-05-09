В ТвГТУ создали портативную установку для борьбы с «роем» дронов в Арктике

Устройство представляет собой управляемую пусковую установку на поворотно-наклонном столе с центральным низковысотным и окружающими его высотными ракетными блоками. Оператор наводит её дистанционно. При взрыве зарядов образуется поле, которое «ловит» дрон независимо от его манёвров. Установка портативная, быстро разворачивается и перезаряжается.

Как заявлено, разработка экономически эффективнее аналогов: требует меньше ракет, может массово производиться на малых предприятиях из композитных материалов. Учёные отмечают, что устройство особенно актуально для защиты нефтегазовых и оборонных объектов в арктических зонах, где сложные природно-климатические условия ограничивают применение других средств борьбы с беспилотниками.

«Разработка предназначена для решения проблемы повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами и может быть использована при разработке комплексов борьбы с ними и предотвращения их проникновений на территорию контролируемых объектов, в том числе в сложных природно-климатических условиях арктических зон при обустройстве нефтегазовых месторождений и оборонных объектов», — сообщила пресс-служба ТвГТУ.