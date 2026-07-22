В Тюмени создадут алгоритм для проектирования зданий с учётом архитектурного кода

По словам эксперта в области параметрического проектирования и нейросетей Ивана Велижанина, сейчас универсальные нейросети «стилистически слепы» и не учитывают локальную специфику. Новая модель должна исправить это: она будет не копировать исторические здания, а создавать современные проекты, стилистически связанные с городской средой. Для этого сформируют базу данных архитектурного наследия Тюмени с параметрической разметкой стилистических особенностей.

Проект реализует междисциплинарная команда под руководством кандидата архитектуры, замдиректора по науке и инновациям Института архитектуры и дизайна Марии Гайдук. Материалы смогут использовать архитекторы, проектные организации и городские службы. В дальнейшем методику планируют масштабировать на другие исторические города России, создавая единый каталог «Архитектурных кодов России», который поможет сохранять уникальные облики городов при активной застройке.

«Команда университета под руководством кандидата архитектуры, заместителя директора по науке и инновациям Института архитектуры и дизайна Марии Гайдук разработает генеративную нейросетевую модель для сохранения архитектурной идентичности городской среды (на примере Тюмени)», — сказано в сообщении пресс-службы ВУЗа.