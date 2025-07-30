В Тюмени создали медицинского чат-бота для помощи офтальмологам

Ключевая цель проекта — ускорение процесса оказания медицинской помощи и оптимизация выбора направления лечения пациента.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, необходимость в создании такого инструмента возникла из-за сложности и объёма приказа о маршрутизации пациентов. В университете отмечают, что скорость диагностики влияет на возможность сохранения зрения, поэтому важно быстро и точно определить учреждение для дальнейшего лечения пациента.

Прототип чат-бота был разработан на базе мессенджера Telegram для автоматизации выбора маршрута на основе типа необходимой медицинской помощи, диагноза и сопутствующих патологий пациента. В ходе презентации для руководителей областного офтальмологического диспансера прототип цифрового помощника получил высокую оценку.

Врач-офтальмолог, начальник организационно-методического отдела диспансера Наталья Попова, отметила, что подобная разработка будет полезна молодым врачам и поможет избежать разногласий между специалистами. В дальнейшем планируется провести тестирование чат-бота на базе диспансера, собрать отзывы медицинских работников, и возможно, доработать технологию, а затем внедрить её в реальную практику.

«Прототип чат-бота для маршрутизации офтальмологических пациентов создали ординаторы Тюменского медицинского университета по заказу областного офтальмологического диспансера. <...> Чат-бот на платформе Telegram автоматизирует выбор маршрута, исходя из типа необходимой медицинской помощи, диагноза и сопутствующих патологий пациента. На презентации для руководителей областного офтальмологического диспансера прототип цифрового помощника получил высокую оценку», — сказано в пресс-релизе университета.