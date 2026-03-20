В Тюменской области создали ИИ-консультанта для помощи жителям при паводках

Помощник круглосуточно отвечает на вопросы об уровне воды, пунктах временного размещения, выплатах и правилах поведения. Система также может определить геолокацию пользователя и построить маршрут до ближайшего ПВР.

ИИ-консультант использует данные гидропостов, МЧС и муниципальных служб. Веб-чат, интегрированный с геопорталом региона, показывает информацию с гидропостов и о перекрытии дорог. Мобильное приложение оснащено голосовым интерфейсом и будет работать в офлайн-режиме.

Разработчики отмечают, что внедрение таких помощников позволит снизить время поиска информации при ЧС, уменьшить нагрузку на горячие линии, сократить число пострадавших и материальный ущерб.

В перспективе сервис планируют адаптировать для информирования жителей при других чрезвычайных ситуациях, а также масштабировать на другие регионы России.

«Социально-экономический эффект от внедрения ИИ-консультанта очевиден: снижение времени поиска информации при ЧС, уменьшение нагрузки на горячие линии, сокращение числа пострадавших и материального ущерба, повышение уровня информированности населения», — отмечается в сообщении пресс-службы учреждения.