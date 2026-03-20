В Тюменской области создали ИИ-консультанта для помощи жителям при паводках

В Тюменской области создали ИИ-консультанта для помощи жителям при паводкахПомощник отвечает на вопросы и строит маршрут до пункта эвакуации
Помощник круглосуточно отвечает на вопросы об уровне воды, пунктах временного размещения, выплатах и правилах поведения. Система также может определить геолокацию пользователя и построить маршрут до ближайшего ПВР.
ИИ-консультант использует данные гидропостов, МЧС и муниципальных служб. Веб-чат, интегрированный с геопорталом региона, показывает информацию с гидропостов и о перекрытии дорог. Мобильное приложение оснащено голосовым интерфейсом и будет работать в офлайн-режиме.
В перспективе сервис планируют адаптировать для информирования жителей при других чрезвычайных ситуациях, а также масштабировать на другие регионы России.
«Социально-экономический эффект от внедрения ИИ-консультанта очевиден: снижение времени поиска информации при ЧС, уменьшение нагрузки на горячие линии, сокращение числа пострадавших и материального ущерба, повышение уровня информированности населения», — отмечается в сообщении пресс-службы учреждения.