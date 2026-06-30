В ТюмГУ предложили разделить работу преподавателя с ИИ

Исследователи выделили пять ключевых функций преподавателя. Две из них — экспертную и ориентирующую — делегировали специально обученным ИИ-персонам, которые использовали только проверенные научные данные и вели критический диалог со студентами. А преподаватель сосредоточился на организации работы, вдохновении и помощи в самостоятельном обучении. Метафора авторов: ИИ — проводник и знаток местности, а человек — организатор экспедиции.

По мнению учёных, ИИ не должен имитировать живого человека. Его роль — быть «спарринг-партнёром», собеседником, в диалоге с которым формируется мышление. Однако для полноценного внедрения такой модели потребуется пересмотреть всю структуру образовательных программ. Результаты исследования уже опубликованы, а в конце июня в Тюмени пройдёт форум по внедрению ИИ в высшее образование.