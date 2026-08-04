В ТюмГУ создали цифровую систему для обнаружения утечек газа

Сейчас поиском утечек занимаются выездные бригады с газоанализаторами, а штатные системы защиты не способны отследить мелкие утечки. Более современный подход — круглосуточный мониторинг с помощью камер и инфракрасных лазеров, за которым следит оператор. Новая разработка автоматизирует этот процесс: нейросеть, обученная на объединённых данных, в реальном времени определяет утечки и информирует оператора.

Внедрение системы позволит снизить расходы за счёт сокращения выездов бригад, уменьшить время реагирования на утечки, а также повысить пожарную и экологическую безопасность газопроводов.

«Разрабатываемая система сможет анализировать мультимодальные данные (видео с инфракрасных камер, показания газоанализаторов, направление ветра и т.п.) и предсказывать не только факт утечки, но и автоматически обнаруживать поломку или раскалибровку измерительного оборудования, возникновение рассогласованности в показаниях нескольких приборов», — рассказал заместитель директора Школы компьютерных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ), профессор Артем Шевляков.