В России
Опубликовано 04 августа 2026, 17:55
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В ТюмГУ создали цифровую систему для обнаружения утечек газа

Система снизит расходы и повысит безопасность газопроводов
Исследователи Тюменского государственного университета разработали систему автоматического обнаружения утечек газа на основе алгоритмов компьютерного зрения. Нейросеть анализирует данные с инфракрасных камер, газоанализаторов и датчиков направления ветра, предсказывая не только факт утечки, но и автоматически выявляя неполадки или раскалибровку оборудования. Результаты опубликованы в журнале «Вестник Югорского государственного университета».
В ТюмГУ создали цифровую систему для обнаружения утечек газа

© Ferra.ru

Сейчас поиском утечек занимаются выездные бригады с газоанализаторами, а штатные системы защиты не способны отследить мелкие утечки. Более современный подход — круглосуточный мониторинг с помощью камер и инфракрасных лазеров, за которым следит оператор. Новая разработка автоматизирует этот процесс: нейросеть, обученная на объединённых данных, в реальном времени определяет утечки и информирует оператора.

Внедрение системы позволит снизить расходы за счёт сокращения выездов бригад, уменьшить время реагирования на утечки, а также повысить пожарную и экологическую безопасность газопроводов.

«Разрабатываемая система сможет анализировать мультимодальные данные (видео с инфракрасных камер, показания газоанализаторов, направление ветра и т.п.) и предсказывать не только факт утечки, но и автоматически обнаруживать поломку или раскалибровку измерительного оборудования, возникновение рассогласованности в показаниях нескольких приборов», — рассказал заместитель директора Школы компьютерных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ), профессор Артем Шевляков.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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